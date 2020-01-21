Не хотели убивать – в Актюбинской области судят убийц продавщицы магазина

Подсудимые свою вину признали лишь частично.

Сегодня, 21 января в спецсуде Актюбинской области начался суд над двумя убийцами. В августе прошлого года, во время ограбления магазина, они убили его хозяйку, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой Город.

Супруги Курмановы владели небольшим магазином в селе Бадамша. 14 августа он пришел в магазин, чтобы подменить супругу и обнаружил ее тело с многочисленными ножевыми ранениями.

Полиция сразу задержала подозреваемых – ими оказались ранее судимые Марат и Александр. Один из них - односельчанин убитой, второй – житель соседнего Хромтау.

Оба свою вину признали в суде частично.

Из сумки убитой преступники унесли 140 тысяч тенге, с нее сорвали золотую цепочку и сережку. Из магазина забрали три бутылки водки и две пачки сигарет. В суде Александр говорил, что они шли в магазин на грабеж. Убивать у них цели не было. Он забрал из магазина только сигареты, где деньги, золото, он не знает и у своего подельника он о них не спрашивал. Александр должен был только вскрыть терминал, чтобы оттуда забрать деньги. Для этого он прихватил с собой из дома Марата монтировку. На месте преступления все пошло не по плану. Александр даже не сразу понял, что Марат убил хозяйку магазина. Он увидел окровавленное тело уже перед выходом из магазина. Так он рассказал в суде.

Разбирательство по этому делу продолжается.

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