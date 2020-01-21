Няня толкнула – девочке в Уральске разбили голову

Полиция отказывается открывать дело.

Инцидент произошел еще в прошлом году. По словам родителей нянечка детского сада толкнула их дочь так, что, упав, девочка разбила голову, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на портал Уральская неделя.

16 октября бабушка привела Алию в детский садик №17 "Родничок". Девочка капризничала, няня ее толкнула. Это произошло утром, кровь, стекающую с головы девочки, в садике заметили только к 12 часам дня.

- Когда мы приехали, нам сказали, что она поцарапала голову об бусинку на резинке для волос. Футболку, которая была в крови, они постирали и забрали себе. Воспитательницы говорили, что ничего не видели, - рассказывает Улжан Байбатырова, мама Алии.

17 октября родители написали заявление в Зачаганский отдел полиции, но, по их словам, дело было передано другому следователю. Судмедэкспертиза, полагающаяся в таких случаях в течение 10 дней, полицией также проведена не была.

- Мы звонили в участок, там нам говорили, что дело снова кому-то передали. До сих пор полицейские ссылаются на то, что они либо на больничном, либо в командировках. Перед новым годом нам позвонил прокурор, представившийся Улжасом, и сказал, что дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Получается, дело закрыли в середине декабря, даже не сказав нам об этом, - говорит отец девочки.

Девочка после наложения швов продолжает ходить в детский сад. Руководство садика тоже никаких извинений не принесло, а сама нянечка еще находилась в группе Алии после возвращения девочки в детский сад. Лишь после возмущения матери девочки Клара Байимбекова была переведена в другую группу.

В самом садике изложили свою версию событий.

- Клара Байимбекова, помощник воспитателя, уволилась по собственному желанию спустя неделю после случившегося. Одежда была в шкафчике, и родители сами не забрали ее. На Клару возбудили дело, которое сейчас, насколько я знаю, передано в Абайский отдел полиции, - пояснила Райгуль Турдашева, директор детского сада.

Она также уверила, что со стороны руководства детсада семье пострадавшей девочки были принесены извинения. Также девочке была сразу оказана необходимая помощь, медсестра осмотрела девочку, и лишь потом были вызваны родители.

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