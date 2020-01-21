Пропавший три дня назад в столице подросток, найден в столовой

По словам матери, сын убегает из дома не первый раз, часто пропускает занятия в школе.

Мальчик вышел из дома 18 января около 19:00 и не вернулся, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Столичные полицейские три дня обходили улицы, дворовые территории, компьютерные клубы и другие общественные места.

21 января участковый инспектор полиции Абзал Абильдаев при очередном обходе обнаружил пропавшего подростка в обеденном зале одного из заведений столичного общепита.

В настоящее время несовершеннолетний передан матери. По словам женщины, сын убегает из дома не первый раз, часто пропускает занятия в школе.

С подростком проведена профилактическая беседа.

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