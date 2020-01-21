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Зеленский пообещал уволить Кличко

Об этом он заявил 19 января.

Фото : riafan.ru21 января 2020, 19:21

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал подписать указ об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации (КГГА), передает Украина.ру.

Снятое очевидцами видео разговора Зеленского с координатором общественной инициативы "Форум спасения Киева" Виталием Черняховским опубликовала в Facebook Оксана Костюкевич 20 января.

Отмечается, что разговор состоялся 19 января во время церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами в аэропорту "Борисполь".

Какая подпись? На указе об увольнении Кличко с должности главы КГГА? Я подпишу, — сказал глава государства.

"Форум спасения Киева" известен протестными акциями в украинской столице, в частности против незаконных застроек в столице. В 2015 году МВД Украины объявило Черняховского в розыск как подозреваемого в совершении преступления. Мера пресечения не избиралась. В настоящее время Черняховский в базе не числится.


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