Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елбасы: Жилищные вопросы всегда были в приоритете

Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения - Назарбаев.

Фото : сайт Елбасы21 января 2020, 19:33

Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Конституционного Совета, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В рамках заседания Конституционного Совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

- Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики, - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.

Председатель Конституционного Совета К.Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.

- Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент – Елбасы является пожизненным членом Конституционного Совета, - сказал К.Мами.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей Правительства, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.

Отмечалось, что указанная норма Закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.

После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный Совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.

- Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение, - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.

- По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения, - сказал Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты