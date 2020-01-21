Елбасы: Жилищные вопросы всегда были в приоритете

Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Конституционного Совета, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В рамках заседания Конституционного Совета рассматривался вопрос о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях".

- Вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики, - подчеркнул в своем выступлении Первый Президент Казахстана.

Председатель Конституционного Совета К.Мами отметил, что сегодняшнее заседание является знаковым событием в истории конституционного развития страны.

- Согласно пункту 1 статьи 71 Конституции Республики Казахстан Первый Президент – Елбасы является пожизненным членом Конституционного Совета, - сказал К.Мами.

В ходе мероприятия были заслушаны мнения представителей Правительства, Сената и Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, экспертов.

Отмечалось, что указанная норма Закона является несовершенной и может мешать реализации конституционных прав граждан.

После обсуждений и ответов участников заседания Конституционный Совет принял нормативное постановление, которое будет опубликовано в печати.

- Совершенствование законодательной базы в контексте государственной социальной политики приобретает особое значение, - подчеркнул в своем выступлении Нурсултан Назарбаев.

Было отмечено, что вопрос реализации жилищных прав напрямую связан с благополучием граждан.

- По моим поручениям было реализовано несколько государственных программ. Была обеспечена доступность жилья для казахстанцев, ранее не имевших возможности его приобретения, - сказал Елбасы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев также отметил, что залогом успешного развития страны является уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона, что особенно актуально в год его 25-летнего юбилея.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!