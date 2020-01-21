Общая задолженность казахстанцев по алиментам - около 6 млрд

Существующую систему по взысканию выплат называют неэффективной.

Казахстанцы задолжали более 6 миллиардов тенге по алиментам. И эта сумма будет только расти, передает "Хабар 24".

В Правительстве считают, что основная причина тому – излишне лояльное законодательство в отношении должников и намерены изменить ситуацию.

Сейчас рассматривается несколько нововведений.

В начале января в Сети появилась видеозапись возмутившая казахстанцев. На кадрах ребенок, сидит на полу со связанными руками и замотанным ртом. На заднем фоне слышна ругань.

Сначала в издевательствах обвинили мать мальчику, но та объяснила, что это провокация ее бывшего супруга. Съемка подстроена, чтобы забрать ребенка и не платить алименты.

Они прожили вместе 4 года и развелись в прошлом году. От совместного брака у них двое детей.

- Назначено несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинская. По предварительным данным, на теле ребенка не обнаружено телесных повреждений. Хочу добавить, что женщина ни на каких учетах не состоит. Женщина здоровая и отклонений психических не имеет, - говорит официальный представитель ДП Туркестанской области Салтанат Каракозова.

В стране на сегодня больше 200 тысяч человек задолжали своим детям около 6 миллиардов тенге. Существующую систему по взысканию выплат называют неэффективной.

Решать проблему депутаты намерены за счет поправок в законодательство.

Некоторые из них сейчас рассматривают в Парламенте. Одно из предложений – переложить ответственность с нерадивых отцов или матерей на их собственных родителей с помощью судоисполнителей.

- Нововведение предусматривает, чтобы судебные исполнители в дальнейшем тоже обладали правами, когда нерадивые родители не выплачивают алименты. В этом случае судебный исполнитель мог бы обладать правами по изменению должника на дедушку либо бабушку. Чтобы это право было у судебного исполнителя, на сегодня это право только у ребенка, - поясняет руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей Ерлан Онтаев.

Судоисполнители сетуют: получать информацию о доходах и имуществе должника они могут только из открытых источников, где чаще всего данные занижены в несколько раз. Многие скрывают свои доходы от бывших супругов, которые, по их мнению, тратят деньги не по назначению. Только в Актюбинской области за неисполнение родительских обязанностей в прошлом году к административной ответственности привлекли более двухсот жителей региона.

- Самое больное место должников, я бы сказал, имущество, которое определяет судебный исполнитель, либо задержание автотранспортного средства сотрудниками Управления административной полиции Актюбинской области, либо изъятие бытовой техники. После проведения этих мер судебными исполнителями должники зачастую погашают задолженности по алиментам полностью, - комментирует зам. руководителя Региональной палаты частных судебных исполнителей Кайрат Танкаев.

Многие из должников предпочитают скрываться. Причем делают это они достаточно смело. Наказание за это не предусмотрено.

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