Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Второе за день землетрясение зафиксировано рядом с Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 211 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

Фото : nauka.vesti.ru21 января 2020, 19:56

21 января 2020 года в 19:10 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 211 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 10.5.
Магнитуда MPV 4.7.
Координаты эпицентра 41.66° с.ш. 75.44° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Это второе землетрясение за день. Первое было зарегистрировано в 12:31.

Целый ряд ощутимых землетрясений силой до 3-4 баллов ощутили жители Алматы за последние несколько дней, эпицентр большинства из них находился в Китае (горы Кашгарии).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты