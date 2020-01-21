Второе за день землетрясение зафиксировано рядом с Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 211 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.

21 января 2020 года в 19:10 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

Эпицентр землетрясения расположен в 211 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.



Энергетический класс землетрясения 10.5.

Магнитуда MPV 4.7.

Координаты эпицентра 41.66° с.ш. 75.44° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Это второе землетрясение за день. Первое было зарегистрировано в 12:31.

Целый ряд ощутимых землетрясений силой до 3-4 баллов ощутили жители Алматы за последние несколько дней, эпицентр большинства из них находился в Китае (горы Кашгарии).

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