Водитель Lexus и избитый пенсионер договорились о примирении

Подсудимый Виталий Ким выплатит Анатолию Шевцову 1,7 млн тенге в счет возмещения морального вреда.

Сегодня, 21 января в костанайском уголовном суде прошло очередное слушание по делу об избиении пенсионера водителем Lexus, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТоболИнфо.

Инцидент произошел 23 октября 2019 года. 69-летний Анатолий Шевцов остановился недалеко от своего гаража, чтобы отсоединить прицеп от своей вазовской "шестерки", тем самым частично перегородил проезд. В это время по ней двигался Виталий Ким на Lexus. Шевцов попытался помочь ему с маневрированием. Когда внедорожник проехал тесный участок, пожилой мужчина услышал из него нецензурную речь и сам ответил на это в той же манере. После этого Виталий Ким вышел и нанес пожилому мужчине удар рукой в лицо. За попыткой Анатолия ответить нападавшему, последовало еще несколько ударов.

Первое слушание прошло 8 января. Виталий Ким свою вину не отрицал, но все время уверял, что пенсионер сам вынудил его применить силу.

Сторонам было дано время на обсуждение условий примирения. Однако к началу процесса к общему согласию они так и не пришли — максимальная сумма, которую предложила сторона защиты, 2 млн тенге с учетом уже выплаченных 300 тыс. материального ущерба. Потерпевший же Анатолий Шевцов заявил в требованиях о возмещении морального вреда в размере 3 млн тенге. Сегодня судья вновь предложила сторонам примириться.

— Вы заявляете в требованиях 3 миллиона тенге, на чем основана эта сумма? — задала она вопрос потерпевшему.

— Деньги нужны на лечение, в том числе в санатории, — ответил Шевцов.

Защитник подсудимого отметил, что Виталий Ким на сегодняшний день безработный и содержит семью, распродавая имущество. Более того, у него на иждивении несовершеннолетние дети.

В итоге судья постановил, чтобы подсудимый Виталий Ким выплатил Анатолию Шевцову 1,7 млн тенге в счет возмещения морального вреда.

Ранее потерпевшей стороне было выплачено 300 тысяч материального ущерба.

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