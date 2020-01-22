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"Барыс" разгромил финский "Йокерит" со счетом 5:1

Матч проводился в рамках КХЛ.

Фото : hcbarys.kz22 января 2020, 01:00

Астанинский "Барыс" на выезде разгромил финский "Йокерит", сообщает Sports.kz.

Матч проводился в рамках КХЛ.

В первом периоде на шайбу Корбэна Найта на последней минуте ответил Ессе Йоэнсуу, а во втором Никита Михайлис вывел вперед гостей.

Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там Аркадий Шестаков, Линус Виделль и Дастин Бойд смогли установить окончательный счет. 5:1 — четвертая кряду победа казахстанского клуба.

23 января "Барыс" на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА.

"Йокерит" (Хельсинки, Финляндия) — "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)


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