Мужчина зашел в подъезд за девочкой – в Казнете обсуждают подозрительное видео

По поведению мужчины можно сделать вывод, что он целенаправленно преследует школьницу.

Мужчина шел за девочкой до подъезда, затем зашел за ней в дом. Преследование попало на видео, сообщает zakon.kz.

В Instagram-аккаунте alma_ata_online появилось видео встревожившее многих родителей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как за маленькой девочкой идет мужчина. По поведению мужчины можно сделать вывод, что он не просто идет в том же направлении, что и девочка, а целенаправленно ее преследует. Многие решили, что это происходит в Алматы.

Он зашел за девочкой в подъезд, придержав рукой дверь, которую она и открыла.

Девочка, судя по всему, возвращается из школы, у нее на спине рюкзак, и она тоже замечает, что ее преследуют.

Войдя в подъезд, она сначала идет к лифтам, затем, по всей видимости, приняв решение не оказываться с подозрительным мужчиной в тесной закрытой кабинке, разворачивается и избежав столкновения с преследователем, выходит из подъезда.

Мужчина, подойдя к лифтам, постоял немного и тоже вышел.

На улице девочка встретила мужчину, судя по всему, знакомого и вошла в подъезд уже с ним.

Преследователь ушел.

Видео оказалось снято в подмосковном городе Ступино, передает РЕН ТВ.

Известно, что родители девочки обратились в полицию. Интернет-пользователи похвалили ребенка за решение выйти из подъезда. В свою очередь, мама девочки Ольга рассказала, что мужчина шел за ее дочерью Варей от самой школы.

- Она поняла, что ее преследует мужчина. Проверила это, зайдя в магазин. Не сообразила попросить телефон у кассира, вышла и пошла дальше в надежде на то, что зайдет в подъезд, а он не пойдет за ней. Когда она поняла, что он зашел в подъезд, вышла обратно, - сообщила она.

Ольга уточнила, что сопровождающий девочку в конце видео человек - это папа девочки, который работает неподалеку, решил зайти домой и встретил по пути Варю. Она не успела рассказать отцу о произошедшем сразу у подъезда.

По словам Ольги, местные жители узнали по видео мужчину, который шел за ее дочерью. По ее словам, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Она рассказала также, что полиция приняла заявление, но возбудить уголовное дело не сможет, так как преступления совершено не было.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!