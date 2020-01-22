На западе, юге и юго-востоке пройдет снег

Местами по республике ожидаются туман.

Практически вся территория Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, центр которого распологается над Архангельском, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и востоке с метелью.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, ветер 18 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, низовая метель. В Костанайской области местами – туман, гололед, метель.

В Алматинской, Кызылординской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами – туман, гололед.

Прогноз погоды в Алматы: днем -1°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -7°, облачно, слабый снег.

Прогноз погоды на 22 января.

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