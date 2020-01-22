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В Бразилии зафиксирован летальный случай геморрагической лихорадки

Данный случай стал пятым за всю историю наблюдений и первым с 1999 года.

Фото : province.ru22 января 2020, 06:30

Министерство здравоохранения Бразилии зафиксировало первый за 20 лет летальный случай геморрагической лихорадки, передает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Как уточняется, жертвой заболевания, вызванного аренавирусом, стал 52-летний житель города Сорокаба, в юго-восточном штате Сан-Паулу. Первые симптомы появились у него 30 декабря, после чего он успел побывать на лечении в трех клиниках, но 11 января умер от осложнений.

Источник заболевания не установлен, однако известно, что мужчина, который никогда не выезжал из страны, недавно бывал у родственников в городах Итапева и Итапоронга, в том же штате.

В связи с этим местное управление Минздрава взяло под наблюдение контактировавших с ним родственников и медперсонал. По мнению ведомства, данный случай, который стал пятым за всю историю наблюдений и первым с 1999 года, представляет серьезную угрозу ситуации в сфере здравоохранения, отмечает телеканал.


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