В Шымкенте несовершеннолетний автомойщик угнал "BMW" и разбил

Перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и врезался в стену.

В Шымкенте 20 января на одной из автомоек, расположенной по улице Торекулова, на свежевымытой автомашине решил покататься тот, кто ее мыл, передает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Автомойщик не устоял перед искушением и угнал "BMW", которую владелец оставил, чтобы привести в порядок, а когда пришел забрать машину, то не обнаружил ее.

Несовершеннолетний горе-угонщик не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги, а потом перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и лишь стена стала последней преградой на пути транспортного средства.

На место пришествия были вызваны полицейские и родители 17-летнего юноши.

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