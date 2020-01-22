Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Шымкенте несовершеннолетний автомойщик угнал "BMW" и разбил

Перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и врезался в стену.

Фото : Отырар22 января 2020, 07:22

В Шымкенте 20 января на одной из автомоек, расположенной по улице Торекулова, на свежевымытой автомашине решил покататься тот, кто ее мыл, передает zakon.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Автомойщик не устоял перед искушением и угнал "BMW", которую владелец оставил, чтобы привести в порядок, а когда пришел забрать машину, то не обнаружил ее.

Несовершеннолетний горе-угонщик не справился с управлением и машина вылетела за пределы дороги, а потом перелетев через арык, автомобиль снес фонарный столб и лишь стена стала последней преградой на пути транспортного средства.

На место пришествия были вызваны полицейские и родители 17-летнего юноши.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты