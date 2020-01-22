Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов Казахстана "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц"; "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Кроме того, будут обсуждать подготовку заключения по проектам законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий"; "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Великого Герцогства Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал, подписанную в Астане 26 июня 2008 года, с учетом изменений, внесенных Протоколом, подписанным в Люксембурге 3 мая 2012 года"; "О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза"; "О ратификации Соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской Народной Республики".

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