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На 12 млн тенге оштрафован замначальника колонии Акмолинской области за взятку

Он подозревался в получении взятки в 400 тыс. тенге от гражданина за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания для его сына.

Фото : zakon.kz22 января 2020, 09:46

Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее проводилось следствие в отношении заместителя начальника по режимной и оперативной работе Учреждения ЕЦ-166/18 майора юстиции Р. Кожахметова, подозреваемого в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.

- Он подозревался в получении взятки в сумме 400 тыс. тенге путем их перечисления на электронный кошелек от гражданина за общее покровительство и создание благоприятных условий содержания для его сына, отбывающего наказание в данном учреждении, - рассказали в Антикоррупционной службе.

21 января Степногорским городским судом Кожахметов признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 12 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания – майор юстиции.


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