В ЗКО глава отдела образования осужден на 3,5 года за мошенничество

Он также обвинялся в подстрекательстве к даче взятки в 1 млн 960 тыс. тенге.

Фото : inform.kz

Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ "Отдел образования Чингирлауского района" А. Сапарова, подозреваемого в совершении коррупции, передает zakon.kz. - Он подозревался в мошенничестве и подстрекательстве представителя ИП к даче взятки в сумме 1 млн 960 тыс. тенге должностным лицам акимата Чингирлауского района за содействие в подписании актов выполненных работ- сообщили в Антикоррупционной службе. Приговором Чингирлауского районного суда 21 января Сапаров признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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