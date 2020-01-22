Баян Алагузова удивилась отношениям мужа с его отцом
Под снимком, где Баян и Турсен греются на солнце, продюсер упомянула об одной интересной детали.
Известный продюсер Баян Алагузова выложила несколько постов, посвященных семейным отношениям. В одном из них Баян Максатовна удивилась тому, как ее муж Турсен общается со своим отцом, передает zakon.kz.
Под снимком, где Баян и Турсен греются на солнце, продюсер упомянула об одной интересной детали.
- Его папа зовет Турсена сыночком. Первое время удивлялась, сейчас привыкла, - прокомментировала Алагузова.
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Его Папа зовёт его - Сыночек ???? первое время удивлялась, сейчас привыкла ????
Другой пост Баян Максатовны напоминает поклонникам о временах, когда ее старшая дочь Айсауле Бакытбек была маленькой, и спросила, действительно ли они сейчас выглядят лучше.
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Мне кажется, что сейчас и я и @aissaulebakytbek выглядим лучше? ????
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