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Баян Алагузова удивилась отношениям мужа с его отцом

Под снимком, где Баян и Турсен греются на солнце, продюсер упомянула об одной интересной детали.

Фото : Instagram22 января 2020, 10:08

Известный продюсер Баян Алагузова выложила несколько постов, посвященных семейным отношениям. В одном из них Баян Максатовна удивилась тому, как ее муж Турсен общается со своим отцом, передает zakon.kz.

Под снимком, где Баян и Турсен греются на солнце, продюсер упомянула об одной интересной детали.

- Его папа зовет Турсена сыночком. Первое время удивлялась, сейчас привыкла, - прокомментировала Алагузова.

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Его Папа зовёт его - Сыночек ???? первое время удивлялась, сейчас привыкла ????

Публикация от Bayan Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) 19 Янв 2020 в 7:50 PST

Другой пост Баян Максатовны напоминает поклонникам о временах, когда ее старшая дочь Айсауле Бакытбек была маленькой, и спросила, действительно ли они сейчас выглядят лучше.

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Мне кажется, что сейчас и я и @aissaulebakytbek выглядим лучше? ????

Публикация от Bayan Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) 19 Янв 2020 в 9:38 PST


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