Наzима высказалась о слухах про ее личную жизнь

Сейчас семейное положение певицы - "в разводе".

Казахстанская певица, артистка российского лейбла Black Star Наzима в своем Instagram высказалась по поводу различных слухов о ее личной жизни, передает zakon.kz.

Периодически в разных изданиях всплывали новости о романе казахстанки с коллегой по лейблу Мишей Марвиным. Поговаривали, что он якобы собирается ехать в Шымкент, чтобы познакомиться с ее родителями. Недавно певица поделилась мыслями касательно всей этой шумихи.

- Много вопросов про личную жизнь, всем очень интересно, но могу сказать одно...Я лучше буду одна, чем буду носить брюки не своего размера! Мне понадобилось 29 лет, чтобы четко это осознать. Искренне⠀верю и знаю, что есть мой человек на этой земле, - написала девушка.

Различные СМИ расценили это как сигнал о том, что она рассталась с Мишей, на что Наzима ответила ироничным новым постом, адресованным изданиям, любящим "желтуху".

- Интересная штука Инстаграм. Я просто поделилась искренне своими мыслями, но из этого снова раздули⠀желтуху в СМИ. Так вот, в голову пришла любопытная мысль: люди часто видят в искреннем пиар, а придуманное принимают за чистую монету, - подметила Наzима.

Напомним, сейчас семейное положение певицы - "в разводе". У нее есть 3-летняя дочка Амелия, которая постоянно находится в Казахстане с родителями певицы. Из-за гастролей и расписанного буквально по часам рабочего графика НАZИМА вынуждена часто общаться с малышкой только через видеосвязь.

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