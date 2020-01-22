2019 год оказался успешным для компаний группы фонда "Самрук-Қазына"

Данные результаты - это исполнение новой стратегии Фонда - Есимов.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Ахметжан Есимов дал положительную оценку работе большинства компаний группы Фонда в 2019 по итогам их отчетов, передает zakon.kz.

По оперативным данным 2019 года получена операционная прибыль (NOPLAT) в размере 922 млрд тенге, что на 20,5% или 157 млрд тенге больше планового показателя. Чистый доход составил 1 256 млрд тенге, что больше на 38% плана.

Долговая нагрузка группы АО "Самрук-Қазына" с 2017 года к настоящему времени снизилась на 1 трлн тенге, внешний долг снижен на 5,1 млрд долларов США. Дивиденды акционеру-правительству составили 190 млрд тенге или увеличились в 2 раза.

Данные результаты - это исполнение новой стратегии Фонда, утвержденной Елбасы в апреле 2018 года, - сказал Ахметжан Есимов.

По итогам 2019 года поступления в бюджет от группы компаний Фонда составили около 1,2 трлн. тенге или 10% от всех поступлений в консолидированный бюджет страны.

Переход к новой модели закупок с увеличением доли методов открытый тендер и запрос ценовых предложений, способствовали экономии за отчетный период в размере 155 млрд тенге.

Пассажиропоток АО "Air Astana" вырос на 17% от факта 2018 года. Чистый доход АО "НК "КазМунайГаз" увеличился на 39%. Операционная прибыль АО "НК "КТЖ" по сравнению с 2018 годом выросла на 35%.

По итогам заседания определены основные задачи на 2020 год в части повышения эффективности портфельных компаний.

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