АЗК призывает строительные компании работать в рамках правового поля

Главный совет - будьте внимательны и требуйте разрешение на привлечение средств дольщиков.

Ассоциация застройщиков Казахстана призывает строительные компании работать в рамках правового поля и ответственно относиться к своим обязательствам, передает zakon.kz.

В нашумевшем видео у экс-депутата мажилиса Танибергена Бердонгарова пытались отобрать видеокамеру и вывести его из офиса одного из застройщиков. Известный YouTube-блогер поднял проблему незаконности осуществления сделок, снимая процесс оформления недвижимости.

В последнее время, на рынке продажи строящегося жилья, появилось большое количество недобросовестных компаний, которые привлекают на цели строительства деньги дольщиков, в обход действующего законодательства, что подтверждают результаты общественного мониторинга, проводимого Ассоциацией застройщиков Казахстана. Используя рекламные ходы, громкие пиар акции и услуги нечистых на руку риэлторов которые не беспокоятся о чистоте и законности сделки, некоторые компании нарушают основной принцип Закона о долевом участии в жилищном строительстве: "Запрещается привлечение денег физических и юридических лиц для строительства жилых домов, в нарушение требований, установленных настоящим Законом", — сообщается в пресс-релизе.

Главный совет - будьте внимательны и требуйте разрешение на привлечение средств дольщиков.

Сегодня недостроенные объекты остаются проблемным вопросом, а страдают прежде всего несостоявшиеся новоселы. 13,5 тысяч дольщиков дожидаются своих квартир - в столице 49 проблемных объектов.

Не стоит забывать, что в первую очередь сами дольщики должны быть предельно бдительными и понимать кому и на каких основаниях они передают свои кровно заработанные, - отметил Владимир Борисов, исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана.

Ассоциация застройщиков Казахстана в лице надежных компаний BAZIS-A, BI Group, Orda Invest и другие обеспокоены новой волной привлечения дольщиков через различные юридические схемы, что превращает строительство в очередную финансовую пирамиду.

В 2016 году для регулирования отношений в сфере долевого строительства вступил в силу закон о долевом участии, который был призван оградить граждан Республики Казахстан от сомнительных сделок и защитить их законные права и интересы.

Напоминаем, основные принципы Закона о долевом участии в жилищном строительстве:

1. Привлечение денег дольщиков возможно только при наличии: 1) полученной гарантии Фонда гарантирования; 2) Разрешения МИО (местного исполнительного органа) в рамках участия в проекте банка второго уровня; 3) Разрешения МИО на привлечение денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

2. Договоры долевого участия подлежат обязательной постановке на учет в местном исполнительном органе.

3. Сделки по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенные в нарушение требований настоящего Закона, признается НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

Добросовестные компании не заинтересованы в поиске способов обхода законодательства и не боятся любого рода проверок и видеокамер.

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