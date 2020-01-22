За фото Шумахера на больничной койке просят миллион фунтов

Сообщается, что на снимках Шумахер лежит в своем доме в Женеве.

Неизвестный предлагает приобрести фотографии гонщика Формулы-1 на больничной койке, передает zakon.kz со ссылкой на Mirror.

Жена Михаэля Шумахера Коринна уже написала заявление в полицию по факту появления на рынке современных фотографий немецкого гонщика, который проходит продолжительную реабилитацию после травмы головы, полученной в декабре 2013 года.

Сообщается, что на снимках Шумахер лежит в своем доме в Женеве.

Добавим, что после инцидента во французских Альпах семья Михаэля тщательно оберегала его приватность, не сообщая деталей в прессу, хотя попытки раздобыть информацию в первое время предпринимались весьма активные, и в 2014-м из швейцарской клиники были украдены и выставлены на продажу медицинские документы Михаэля.

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