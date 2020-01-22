Казахстан и Бразилия будут обмениваться преступниками

Если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то он берется под стражу и выдается Казахстану.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили законопроекты, касающиеся выдачи преступников между Казахстаном и Бразилией, а также по взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил заместитель Генерального прокурора Марат Ахметжанов, проект закона "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Бразилия о выдаче лиц" подписан 20 июня 2018 года в городе Нур-Султан.

Сейчас сотрудничество имеет достаточно высокий уровень. Торговый оборот в 2019 году вырос на 13%. С 2016 года между нашими странами действует безвизовый режим. Что касается самого договора, то он регламентирует вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя странами для привлечения их к уголовной ответственности или приведение приговора суда в исполнение. Если человек совершил преступление в Казахстане и скрывается в Бразилии, то он берется под стражу и выдается Казахстану. Аналогичный способ, если преступник скрывается в Казахстане, мы также обязуемся экстрадировать лицо в Бразилию, - сказал он.

Также в документе предусмотрены основания как для выдачи, так и для отказа в ней.

В настоящее время лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия на территории Бразилии не установлено. Лиц, разыскиваемых бразильскими властями, также не имеется.

Основной целью договора является предупреждение. В случае установления таких лиц, его заключение в будущем будет иметь хорошую правовую основу. В целом договор является типовым. На сегодня Казахстан заключил 21 такой международный договор с различными странами. В будущем планируем подписать такие соглашения с Аргентиной, Перу, Доминиканой, Кипром, Малайзией и Грецией,- сообщил представитель ведомства.

В то же время депутаты одобрили еще один законопроект - это "О ратификации договора между Республикой Казахстан и Федеративной республикой Бразилия" о взаимной правовой помощи по уголовным делам". Этот договор также был подписан 20 июня 2018 года в Нур-Султане.

В данном договоре предусмотрены порядок оказания взаимной правовой помощи. Документ предусматривает также проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых. Договором определяются условия и порядок правовой помощи. Также по лицам, которые находятся под стражей, предусматривается их передача, также предусмотрено основание для отказа в предоставлении правовой помощи. Такой аналогичный договор заключен с 24 странами. Среди таких стран есть США, Великобритания, Болгария и другие. Страны на подходе договоры с Кипром и Перу, - пояснил Ахметжанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!