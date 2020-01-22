Сколько казахстанцев покинуло страну

Количество внутренних мигрантов в пределах Казахстана за три квартала составило 825,9 тысяч человек.

К началу декабря численность населения Казахстана составила 18,4 млн человек — на 1,3% больше, чем годом ранее, передает zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

58,2% казахстанцев проживает в городах, 41,8%, соответственно, — в селах. Численность городского населения достигла 10,7 млн человек, увеличившись за год на 2,6%. Сельское население составило 7,7 млн человек — на 0,5% меньше, чем годом ранее.

Один из факторов изменения численности городского и сельского населения — внутренняя и внешняя миграция.

Количество внутренних мигрантов в пределах Казахстана за три квартала составило 825,9 тысяч человек. Еще 34,2 тысячи человек выбыло за пределы страны, и 8 тысяч человек — прибыло в РК. Сальдо внешней миграции населения по итогам трех кварталов вновь отрицательное: −26,2 тысячи человек (годом ранее −22,2 тысячи человек).

Самые мобильные, ожидаемо, жители трудоспособного возраста (от 16 лет до пенсии): таких среди прибывших в РК 6,2 тысячи человек, среди выбывших — сразу 23,6 тысячи. Еще 11,1 тысячи приехавших и 9,1 тысячи уехавших составили дети и подростки до 16 лет; 0,7 тысячи приехавших и 1,5 тысячи уехавших — пенсионеры.

В национальном разрезе среди прибывших больше всего казахов: 4,5 тысячи человек. Еще 1,7 тысячи прибывших — русские, и 217 человек — каракалпаки.

Уехало больше всего русских (25 тысяч человек), а также немцев (2,4 тысячи) и украинцев (2,3 тысячи).

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