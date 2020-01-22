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Владелец сбитых на трассе коней взыскал миллионный ущерб с водителя

Суд вынес решение в пользу истца о взыскании материального ущерба на сумму 1 050 000 тенге с ответчика.

Фото : УН22 января 2020, 11:19

Суд взыскал материальный ущерб, причиненный в результате наезда на лошадей на трассе, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Жылыойского районного суда Атырауской области.

Владелец лошадей обратился в суд с гражданским иском к ответчику о взыскании суммы материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как установлено в суде, ответчик на трассе Актау - Шетпе - Сайтос наехал на трех лошадей, принадлежащих истцу.

Суд вынес решение в пользу истца о взыскании материального ущерба на сумму 1 050 000 тенге с ответчика.

Решение суда не вступило в законную силу.


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