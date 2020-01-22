Токаеву рассказали о проблемах предпринимателей

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе.

Глава государства принял председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-секторе, проблемах отечественного предпринимательства, а также об итогах деятельности Палаты в этой сфере.

Главе государства была представлена информация о развитии агропромышленного сектора, необходимости оборотных средств для фермеров и сельских товаропроизводителей, доступности финансов для других секторов экономики, - говорится в сообщении.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повышения эффективности государственных закупок. Президент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует направить на стимулирование деловой активности и развитие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность работы государственных программ поддержки предпринимательства.

Руководитель НПП доложил о ходе реализации проектов "Правительство для бизнеса", "Бастау" и "Жас кәсіпкер", направленных на развитие массового предпринимательства и человеческого капитала.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!