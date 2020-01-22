В Нур-Султане из-за погоды отменили уроки
Сейчас в городе идет снег.
Фото : grouple.co22 января 2020, 11:36
Из-за плохой погоды в Нур-Султане отменили занятия, передает zakon.kz со ссылкой на Управление образования столицы.
22.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются, - говорится в сообщении.
Сейчас в столице идет снег, температура воздуха составляет - 6 градусов.
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