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В Нур-Султане из-за погоды отменили уроки

Сейчас в городе идет снег.

Фото : grouple.co22 января 2020, 11:36

Из-за плохой погоды в Нур-Султане отменили занятия, передает zakon.kz со ссылкой на Управление образования столицы.

22.01.2020 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются, - говорится в сообщении.

Сейчас в столице идет снег, температура воздуха составляет - 6 градусов.


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