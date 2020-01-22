Подорожает ли аренда квартир в Алматы

Реальный рост цен определяет повышенный спрос.

Эксперт в сфере недвижимости Лариса Степаненко рассказала о том, что влияет на формирование цен на аренду квартир, в каких районах снять жилье дороже, и улучшает ли ситуацию государственная программа, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

В конце 2019-го года среди жителей Алматы упорно циркулировали слухи о возможном резком росте цен на аренду и покупку жилья. С началом года реального роста ставок аренды не произошло. Президент "Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана" Лариса Степаненко считает, что ситуация нагнеталось намеренно, а настоящего спроса на рынке аренды квартир не наблюдается.

Много говорилось о повышении цен на недвижимость, но на самом деле - это было искусственное нагнетание ситуации. Реальный рост цен определяет повышенный спрос, а сейчас повышения спроса не наблюдается. Благосостояние населения находится на той же планке, что и в прошлом году, наблюдается высокий уровень инфляции и рост цен на продукты. Конечно, госпрограммы двинули количество сделок, но по-прежнему неудовлетворен спрос на жилье эконом-класса. Кроме того, значительная часть населения получает зарплату неофициально, и не может участвовать в госпрограммах, - рассказала Лариса Степаненко.

По мнению эксперта, на корректировку цен на недвижимость оказывает влияние рост курса доллара к тенге, так как большинство владельцев недвижимости следят за этим фактором. При этом они охотно повышают цены, когда доллар растет, но не снижают их, когда национальная валюта укрепляется. Лариса Степаненко советует не обращать внимание на такие "выставочные" цены, отражающие только желания продавцов, а следить за реальной ситуацией.

На рынке арендного жилья очень много фейковых объявлений и информационных агентств, которые дают неверную информацию. Сайты пытаются с ними бороться, но они меняют телефоны и адреса, и создают искусственный ажиотаж. В реальность спрос на жилье, а значит и цены будут повышаться ближе к концу августа, когда в Алматы вернутся студенты и молодые работники, которые составляют основную массу арендаторов. Когда учащиеся разъедутся по домам на каникулы, число предложения на рынке резко увеличится и цены спадут. В настоящее же время сохраняется относительная стабильность, - отмечает эксперт.

Анализируя разбивку цен на аренду жилья по районам города, президент ассоциации риелторов приходит к выводу, что постепенно растут цены на квартиры в домах, расположенных возле станций метро. Транспортный фактор начинает играть ключевую роль в формировании спроса, также как нехватка парковочных мест в центральных районах города снижает спрос на аренду там коммерческой недвижимости. Дороже всего оценивается жилье в Бостандыкском и Алмалинском районах, где расположена основная доля учебных заведений города. За счет развитой инфраструктуры повышаются цены на жилье в спальных районах Ауэзовского района, в номерных микрорайонах 5, 4, 7, 8 и других. Гораздо ниже цены на жилье в Турксибском, Алатауском и Наурызбайском районах.

Самым большим спросом на рынке пользуются однокомнатные малогабаритные квартиры площадью от 30 до 40 кв.м и двухкомнатные квартиры площадью от 45 до 55 кв.м. В популярных районах цена на такие квартиры сейчас в среднем составляет от 80 до 110-120 тысяч тенге. В менее популярных районах можно найти квартиры за 60 и даже за 50 тысяч тенге.

Считаю, что, если в нашей стране кардинально ничего не изменится, рынок арендного жилья будет постепенно стагнировать. Не думаю, то стоит ожидать изменения цен. Проживаем в таком режиме в 2020-ом. Государственная программа арендного жилья для молодежи пока не оказывает значительного влияния на рынок, но о ее результатах можно будет говорить к концу года, - добавляет Лариса Степаненко.

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