Елбасы принял участие в заседании Конституционного Совета

Конституционный Совет рекомендовал Правительству внести поправки в Закон о жилищных отношениях и другие правовые акты.

21 января 2020 года состоялось заседание Конституционного Совета по представлению Алатауского районного суда города Алматы о признании неконституционным подпункта 8) статьи 107 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета РК.

Как сообщалось ранее, в представлении суда были поставлены вопросы обеспечения жилищных прав граждан. В соответствии с указанной нормой, выселение нанимателя, членов его семьи или других совместно проживающих с ним лиц без предоставления другого жилища допускается в случае, если они приобрели иное жилище на праве собственности, независимо от его места нахождения.

Поводом для обращения суда послужили законодательные недостатки, в связи с которыми суды и местные исполнительные органы принимали решения о выселении семей из государственного арендного жилья, если хоть один из членов семьи приобретал другое жилье. В большинстве случаев эти дела касались многодетных семей, детей-сирот и других социально-уязвимых категорий граждан.

В заседании Совета по данному обращению согласно пункту 1 статьи 71 Конституции принял участие Первый Президент Республики – Елбасы, пожизненный член Конституционного Совета Н.А. Назарбаев.

Открывая заседание, Председатель Конституционного Совета К.Мами отметил, что оно является знаковым событием в истории конституционного развития Республики, так как Елбасы в качестве пожизненного члена Совета впервые принимает участие в рассмотрении социально-значимого вопроса, связанного с обеспечением качества жизни населения.

В своем выступлении Елбасы сказал, что "вопросы реализации жилищных прав граждан всегда были приоритетным направлением государственной социальной политики. По моим поручениям были реализованы несколько государственных программ, которые дали мощный толчок жилищному строительству и обеспечили доступность жилья многим казахстанцам. Позиция Конституционного Совета будет способствовать решению жилищных вопросов населения. Уважение и неукоснительное соблюдение Основного Закона – залог успешного развития страны. Это особенно актуально в год его 25-летнего юбилея".

Состав Совета заслушал мнения представителей Правительства, Сената, Мажилиса Парламента, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, индустрии и инфраструктурного развития, Уполномоченного по правам ребенка.

В качестве экспертов представили свои заключения ученые-правоведы страны, доктора юридических наук, профессора Идрышева С.К. и Каудыров Т.Е., а также ассоциированный профессор Нестерова Е.В.

Конституционный Совет признал подпункт 8) статьи 107 Закона неконституционным.

Конституционный Совет полагает, что в целом возможность выселения лиц из арендованного жилища является одним из способов недопущения необоснованного использования нанимателями государственных жилищных гарантий.

Однако решение правоприменительных органов о выселении должно приниматься не по факту приобретения в собственность другого жилья, а с учетом законных интересов граждан в каждой конкретной ситуации. При этом во внимание должны приниматься количество членов семьи нанимателя, площадь арендуемой и приобретенной квартиры, нормы предоставления жилья и иные обстоятельства.

Как установил Совет, конструкция правовой нормы не позволяет обеспечить ее единообразное понимание и применение, что влечет ущемление конституционных прав граждан.

Так, из смысла нормы не ясно, приобретение иного жилища каким составом лиц является основанием для выселения из арендной квартиры. Нечетко определен и круг выселяемых граждан. Установлена смысловая неидентичность ее текстов на государственном и русском языках.

Указанные недостатки, как отметил Совет, порождают споры и лежат в основе отсутствия единой судебной практики по вопросу применения правовой нормы.

В этой связи, Конституционный Совет рекомендовал Правительству внести поправки в Закон о жилищных отношениях и другие правовые акты.

Судам и другим правоприменительным органам до принятия необходимых нормативно-правовых мер предписано обеспечить прямое действие Конституции Республики Казахстан и руководствоваться нормативным постановлением Совета.

Полный текст нормативного постановления публикуется в печати и на интернет-ресурсе Конституционного Совета.

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