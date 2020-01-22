Вспышка вируса в Китае внесла коррективы в планы казахстанских боксеров

Дата и место отборочного турнира на Олимпиаду-2020 пока не известно.

Оргкомитет Азиатского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 по боксу, который должен был стартовать 2 февраля, известил пресс-службу Национального олимпийского комитета РК об отмене соревнований из-за вспышки неизвестного вируса в Китае, передает zakon.kz.

Как сообщается в письме оргкомитета, дальнейшая информация поступит позже от Международного Олимпийского комитета.

- Из-за вспышки пневмонии, причиной которой стал новый коронавирус в Ухани, местный организационный комитет решил отменить соревнования по боксу в целях безопасности здоровья и жизни людей, - гласит сообщение.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По состоянию на 20 января, в общей сложности было зарегистрировано 218 случаев заражения, из них 198 – в Ухани, пять – в Пекине, один – в Шанхае, 14 – в провинции Гуандун. Четыре человека погибли. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

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