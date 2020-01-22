Первый случай заражения был подтвержден на территории США.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения, сообщает zakon.kz.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку, также существует вероятность его мутации.

По информации Ассоциацию финансистов Казахстана, инвесторы опасаются распространения коронавируса из Китая.

Валютный рынок

На фоне преимущественно негативных сигналов с внешних рынков во вторник на KASE отмечался рост курса доллара к нацвалюте. Тем не менее динамика изменения курса была невыразительной: по итогам торгов средневзвешенный курс по паре USDKZT вырос на 48 тиынов до 376,57 тенге за доллар. При этом объем торгов был низким и составил 68,4 млн долларов (-5,9 млн), отражая в моменте текущий интерес к купле-продажи валюты. Между тем российский рубль подешевел к тенге до 6,11 тенге за рубль (-1 тиын).

На сегодняшней сессии пара USDKZT (10:39 ALA) торгуется на уровне 377,45 тенге за доллар, что на 88 тиынов выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Диаграмма 1. Курс USDKZT:

Источник: KASE

Денежный рынок

Ставки на денежном рынке во вторник продемонстрировали разнонаправленную динамику, оставаясь при этом вблизи нижней границы базовой ставки НБРК. По итогам дня индекс денежного рынка (MM Index) вырос на 7 б.п. до 8,38% годовых. Однако, стоимость операций своп снизилась на 27 б.п. до 7,40% годовых, а доходность операций репо "овернайт" выросла на 16 б.п. до уровня 8,54% годовых.

Между тем Нацбанк продолжает активно использовать инструменты по изъятию тенговой ликвидности. Так, на вчерашнем аукционе недельных депозитов было привлечено 151,0 млрд тенге под 9,28% годовых (100% спроса). Отметим, что открытая позиция Нацбанка демонстрирует постепенный рост, находясь вблизи 4,5 трлн тенге нетто-задолженности перед рынком.

Фондовый рынок

Индекс KASE во вторник снизился на 1,55% до 2 345,57 пунктов. При этом семь из восьми "голубых фишек" казахстанского фонового рынка завершили вчерашние торги в красной зоне. Максимальное снижение продемонстрировали акции KAZ Minerals, подешевев на 5,14%. Отметим, что цена фьючерса на медь с середины прошлой недели снизилась более чем на 2,2%. Также под давлением на вчерашних торгах оказались долевые бумаги Казатомпрома (-1,84%), Казахтелекома (-1,47%) и Народного Банка (-1,35%). Информационный фон в отношении указанных компаний был нейтральным.

Мировой рынок

В центре внимания инвесторов новый коронавирус из Китая. В среду власти Соединенных Штатов подтвердили первый случай заболевания на территории страны. Также ранее были зарегистрированы случаи заболевания новым вирусом в Южной Корее, Таиланде и Японии. Опасения инвесторов вызывает возможная эпидемия, которая может нанести ущерб туризму и как следствие негативно сказаться на темпах экономического роста определенных стран. Индекс доллара США вчера снизился на 0,1%, до 97,53 пунктов. В частности, доллар подешевел в паре с японской иеной – курс USDJPY вчера снизился на 0,25%, до 109,92 иен за доллар. Тем временем, курс по паре GBPUSD вырос на 0,27%, до 1,30 доллара за фунт стерлингов. Поддержку британской валюте оказали сильные данные по рынку труда, что подорвало уверенность в снижении процентной ставки Банка Англии на следующей неделе. Данные Управления национальной статистики, опубликованные во вторник, показали, что за три месяца до ноября занятость в Британии увеличилась на 208 тыс. до рекордного уровня 32,90 млн.

Нефть

Инвесторы продолжают игнорировать факт того, что практически вся ливийская нефть выпала с мирового рынка на фоне блокировки силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны. Стоимость барреля эталонной нефти Brent вчера снизилась на 1,04%, до 64,52 долларов США.

Российский рубль

По итогам вчерашних торгов на Московской бирже курс по паре USDRUB вырос на 0,53%, до 61,88 рублей за доллар. Против рубля снижение нефтяных котировок и уход инвесторов к "защитным активам" на фоне опасений по поводу распространения китайского коронавируса.

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