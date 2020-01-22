Экс-таможенник получил психическое расстройство в СИЗО Шымкента

Он был признан недееспособным по причине психического расстройства.

Экс-начальник таможенного поста Сарыагаш проходит лечение в специализированном медицинском учреждении, передает zakon.kz со ссылкой на Отырар.

Его здоровье пошатнулось сразу после того, как, как его вместе с 18 коллегами арестовали по подозрению в систематическом получении взяток, в СИЗО его психическое здоровье пошатнулось настолько серьезно, что теперь вместо отбывания срока в тюрьме, он проходит лечение в специализированном медицинском учреждении.

Об этом и многом другом рассказали в ходе брифинга в специализированном суде.

В специализированном уголовном суде Шымкента рассказали о наиболее интересных уголовных делах. Так, в 2019 году в отношении троих обвиняемых были применены принудительные меры медицинского характера. Причем психическое здоровье одного из них резко ухудшилось в… следственном изоляторе.

Это экс-заместитель руководителя таможенного поста Сарыагаш. По результатам судебно-психиатрической экспертизы он был признан недееспособным по причине психического расстройства. Суд принял решение о применении к нему медицинских мер принудительно характера. При этом психическое расстройство данный фигурант получил уже после того, как был задержан органами следствия.

Отметим, в целом в 2019 году в специализированном суде Шымкента было вынесено 45 судебных решений в отношении 99 лиц. 47 из них приговорены к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений. 24 – за совершение тяжких преступлений, 1 – за совершение преступления средней тяжести. Среди тех, кто будет отбывать наказание за решеткой – три женщины.

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