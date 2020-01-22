4 болта и пластина: модель рассказала, как ее избил чемпион мира по боксу

Для решения проблем со здоровьем пострадавшей понадобилось 4 операции.

Модель Джейми Фронтц в откровенном интервью сайту TMZ Sport впервые рассказала, как ее избил чемпион мира в полутяжелом весе по боксу россиянин Сергей Ковалев и какие травмы он ей нанес, передает zakon.kz.

Инцидент случился в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк в Калифорнии. Фронтц уверена, что боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе.

По ее словам, она лежала вместе с Ковалевым на диване и в один момент заметила, что боксер «становится слишком агрессивным». Девушка утверждает, что испугалась, начала отстраняться от Сергея, между ними легла ее собака. Ковалев толкнул пса на землю, Джейми потребовала Сергея немедленно убираться из дома.

- Он не перестал вести себя агрессивно и ударил меня кулаком по лицу. Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была повсюду. По всему коттеджу была кровь: на стенах, на ковре, везде, – рассказала изданию Фронтц.

Для решения проблем со здоровьем Фронтц понадобилось 4 операции. Чтобы облегчить боль, ей вставили в шею пластину с болтами.

В США продолжается судебное дело в отношении россиянина. Судебное слушание по делу Ковалева назначено на 8 апреля, чемпиону мира грозит до 4-х лет лишения свободы.

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