Как может отразиться на экономике Казахстана вспышка нового коронавируса в Китае

На фоне возможного большего замедления экономики КНР, может снизиться спрос на казахстанские экспортные товары, что негативно отразится на темпах роста нашей экономики.

Как вспышка нового типа коронавируса в Китае отразилась на экономике этой страны, и какие последствия это может иметь для Казахстана, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Эксперт напомнил, что в 11-миллионном китайском городе Ухань с декабря прошлого года наблюдается эпидемия нового коронавируса, поражающего дыхательные пути. И сегодня в региональных и мировых СМИ стали появляться сообщения о том, что в Пекине, Макао, Шэньчжэне (на границе с Гонконгом) также зарегистрированы факты заболевания новым коронавирусом.

Более того, некоторые факты заражения отмечаются уже за границами Поднебесной – в Таиланде, Японии, Сингапуре, Южной Корее и даже в Австралии. При этом мнения международных специалистов касательно рисков более масштабного распространения нового коронавируса разделились. Так, одни ученые считают, что причин беспокоиться нет, а другие, в частности британские эксперты, уверены, что число заразившихся уже может превышать 1700 человек.

С учетом всех этих моментов сегодня китайский юань обесценился к доллару США с минимальных за последние 6 месяцев 6,84 до 6,90, или на 0,9%, а биржевой индекс Shanghai Composite упал на 1,4%. При этом не исключено, что в случае обострения ситуации с эпидемией коронавируса, экономические показатели Китая могут продемонстрировать большее ухудшение – вплоть до замедление и без того снижающихся темпов экономического роста страны, – написал Олжас Тулеуов.

Он напомнил, что в 2002-2003 годах на фоне вспышки атипичной пневмонии SARS в Китае, в результате которого заболело 8 098 человек и умерло 774 человека, по некоторым оценкам, Поднебесная потеряла от 1% до 2% роста экономики, и в основном из-за колоссального падения показателей в туризме и розничных продажах. К слову, сейчас именно японцы проявляют большую настороженность в отношении текущей эпидемии, так как при ее усугублении число иностранцев, желающих посетить предстоящие Летние Олимпийские игры в Токио, заметно сократится, что увеличит убытки страны.

При этом возможное усиление вспышки нового вируса имеет существенные угрозы также в отношении Казахстана. И это связано не только с тем, что наша страна имеет общие границы с Китаем, или что в Казахстане трудятся более 4 000 китайских рабочих, в результате чего вирус может легко обнаружиться и на нашей территории. Риски также связаны с вероятным снижением со стороны Китая (на фоне возможного большего замедления экономики), спроса на казахстанские экспортные товары (нефть, газ, руды цветных и черных металлов, продукция металлургии), что в конечном итоге негативно отразится на темпах роста нашей экономики, курсе тенге, доходной части бюджета, а значит, на нас с вами. В этой связи органам власти Казахстана следовало бы разработать совместный и всесторонний план действий на случай, если масштабы эпидемии китайского вируса примут еще большие, угрожающие размеры, – подытожил эксперт.

К слову, сегодня юань обесценился к тенге на 0,41%, достигнув значения 54,54 – минимума с 9 января.

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