Обнародованы имена захороненных в 1941-45 годах в Норвегии казахстанцев

Крупнейшее воинское кладбище расположено на острове Тьетта на западе страны.

Посольство Казахстана в Норвегии обнародовало список захороненных на территории этой страны казахстанцев, воевавших на фронте в 1941-45 годах, передает zakon.kz.

В годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии находились около 100 тыс. советских военнопленных. Примерно 15 500 из них погибли в заключении. Оккупационные власти хоронили погибших пленных в основном на участках, непосредственно прилегавших к лагерям.

Крупнейшее воинское кладбище расположено на острове Тьетта на западе страны. Оно, в свою очередь, состоит из двух массовых захоронений. Первое – Воинское советское кладбище (Tjøtta sovjetiske krigskirkegård), на котором покоятся около 8000 советских граждан. Их останки были перезахоронены из разных частей Норвегии в рамках так называемой операции "Асфальт" в 1952 году. На втором кладбище покоятся останки около 2500 человек, погибших в результате потопления немецкого судна "Ригель" в 1944 году. Большинство погибших – советские военнопленные.

В последние годы в Норвегии значительно активизировалась научно-исследовательская работа по идентификации иностранных военных и гражданских лиц, погибших в фашистских концлагерях. Исследованиями занимается Фалстад Центр (Falstad Center", по названию крупного лагеря Фалстад на севере страны). К настоящему времени в цифровой базе в открытом доступе имеются более 9000 имен захороненных иностранных пленных.

Информация по большому количеству военнопленных ограничена именем, фамилией и страной солдата ("Советский Союз"), что требует дополнительных поисковых работ. К настоящему времени Посольством Казахстана в Норвегии выявлены имена 44 советских солдат, с высокой степенью вероятности являющимися казахстанцами. В их документах происхождение указано как "Казахстан", "Казахская ССР" или казахстанские города – "Семипалатинск", "Жетикара", "Талгар" и др.. В Казахстанской базе "Мемориал" большинство из них числятся пропавшими без вести или вовсе не указаны. Также имеется много сложностей, связанных с неполными сведениями о солдатах и опечатками в документах.

Посольство полагает важным публикацию списков в помощь родным и близким пропавших без вести солдат, а также как начало для последующих исследований и изысканий. В списке собраны доступные ныне сведения Фалстад Центра, казахстанской и российской баз данных "Мемориал". Сведения и орфография прилагаемого списка приводятся в том виде, в каком они задокументированы.

44 выявленных солдата-казахстанца покоятся на трех военных кладбищах – на острове Тьётта (37 солдат), в деревнях Йорстадмоен пригорода Лиллехаммера а (5 солдат) и Виньеёра на западе страны (2 солдата). Они являются выходцами практически всех регионов Казахстана.

Ранее, Посольством был выявлен и опубликован список 65 казахстанских солдат, погибших при освобождении севера Норвегии в ходе Петсамо-Киркенесской операции в октябре-ноябре 1944 года.

Cами списки доступны здесь и тут.

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