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В Каспийском море задержали четырех азербайджанцев

Начато досудебное расследование по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан".

Фото : "Сезоны года"22 января 2020, 13:18

Пограничники Казахстана задержали в Каспийском море четырех граждан Азербайджана, передает zakon.kz.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 января около 11 ночи. Пограничный корабль "Сарбаз" нес службу по охране морских рубежей на Каспий и обнаружил цель по радиолокационной станции. Пограничники начали опрос по международному каналу, но цель не ответила и "Сарбаз"к нему направился.

Целью оказалось плавательное средство типа "Байда". Пограничники включили огни на корабле и начали подавать звуковые сигналы с требованием остановиться.

Экипаж МПС на требования "Сарбаз"об остановке не реагировал, начал уходить в юго-западном направлении, переменным курсом. Пограничный корабль начал преследование.

В итоге пограничники задержали четырех граждан Азербайджана 1971, 1975, 1978 и 1983 годов рождения.

Было начато досудебное расследование по статье "Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан".


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