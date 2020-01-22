В Санкт-Петербурге скончался подполковник МВД Казахстана

Джексенов переехал из Казахстана в 2014 году.

62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов умер в Мариинской больнице 21 января, передает fontanka.ru.

На ветерана службы напали в четвертом часу дня в арке дома на углу Дегтярной и 9-й Советской улиц. Судя по травме (ушибленная рана затылка), мужчину били со спины. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, успели довезти до больницы, где через час он скончался.

Фото: spb.kp.ru

С места изъяты окурки. Видеонаблюдение на доме отсутствовало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По словам жены, у него возник конфликт с курящими подростками, пишет "Комсомольская правда".

Полицейские сразу же начали проводить проверку.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, были опрошены очевидцы. Сотрудники полиции оперативно установили личности троих подростков и опросили их. Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, подростки к смерти мужчины не причастны. После конфликта ветеран стал подниматься домой, когда упал на лестнице.

По предварительным данным, травму мужчина получил в результате несчастного случая - падения при входе в свою квартиру, - пояснили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности.

По данным ИА "Журналистские расследования" (АЖУР), погибший 62-летний Вячеслав Джексенов полжизни проработал в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана и вышел на пенсию в звании подполковника. Джексенов значится в списке отличников и ветеранов министерства, имел звание мастера спорта по пожарно-прикладному спорту, неоднократно брал призовые места на республиканских соревнованиях.

В 2014 году Джексенов переехал в Санкт-Петербург, где открыл небольшой бизнес по консультированию предпринимателей.

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