Кто такой секретарь Совета безопасности?

Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности подчиняется непосредственно главе государства, им же назначается и освобождается от должности.

16 января секретарем Совета безопасности был назначен Асет Исекешев. Мы решили разобраться, что это за должность, и что было сделано предшественниками Исекешева, передает zakon.kz.

Начнем с того, что Совет Безопасности определяет основные направления национальных интересов и стратегии национальной безопасности. Ключевой момент состоит в том, что Совет Безопасности координирует деятельность силовых структур, центральных и местных исполнительных органов.

Должность секретаря Совета Безопасности утверждена с 1994 года.

Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности подчиняется непосредственно главе государства, им же назначается и освобождается от должности. Секретарь осуществляет общее руководство работой Секретариата Совета Безопасности и Отдела правоохранительной системы Администрации Президента.

Обычно секретарь Совета безопасности – это представитель силового блока, тем и интересно назначение "гражданского лица" на должность главного куратора силовиков. Фактически вся деятельность Совбеза лежит на плечах секретаря. Мы посмотрели список предшественников Исекешева и сопоставили время их работы с реформами, которые происходили в правоохранительных органах, чтобы лучше понять роль организации, секретаря в происходящем в государстве. Стоит отметить, что смена секретарей происходила уже 20 раз, однако некоторые из них неоднократно возвращались к должности. Многие реформы, которые зарождались при одном секретаре, зачастую реализовывались его последователем.

Среди "тяжеловесов" на посту секретаря Совета Безопасности можно отметить Марата Тажина, Нурлана Ермекбаева, Кайрата Кожамжарова, Болата Утемуратова и Берика Имашева.

Лидером по количеству назначений является Марат Тажин, он четырежды был секретарем Совбеза. За ним дважды назначавшийся Нурлан Ермекбаев.

Первым секретарем Совета безопасности стал Булат Баекенов. При Толегене Жукееве было реформировано МВД, и создан Государственный Следственный комитет. При Балташе Турсумбаеве прокуратура стала единой централизованной самостоятельной системой. Во время работы Бексултана Сарсекова в 1998 году милиция Казахстана была переименована в полицию. При Омархане Оксикбаеве в МВД снова осуществлена реформа, Уголовно-исполнительная система передана в Министерство юстиции. Были приняты изменения и дополнения в Закон о прокурорском надзоре, что послужило укреплению высшего надзорного органа страны. После него секретарями были Булат Утемуратов и Берик Имашев, однако в открытых данных информации по реформам правоохранительного блока нет.

В 2008 году секретарем стал Каирбек Сулейменов, и в это время была образована Служба внешней разведки РК - специальный государственный орган, непосредственно подчинённый президенту Казахстана. Не так давно она вошла в состав КНБ.

Во время работы Марата Тажина секретарем Совбеза (ныне чрезвычайный и полномочный посол РК в Чешской Республике) в рамках МВД сформирован Следственный комитет, криминальная, административная и дорожная полиция. В ведение Министерства юстиции отошли судебно-медицинская экспертиза, пенитенциарная система и документирование населения.

В систему здравоохранения были переданы медицинские вытрезвители, что освободило органы внутренних дел от несвойственных им функций. Документирование и регистрация населения из Министерства юстиции возвращены в МВД.

Прошла аттестация 73 576 полицейских, по итогам которой 85% сотрудников были признаны соответствующими занимаемой должности, а остальные рекомендованы к понижению либо переведены в другие службы. Было уволено почти 4000 человек. Штат органов внутренних дел сократился на 15%. Впоследствии Комитет уголовно-исполнительной системы был передан обратно в ведение Министерства внутренних дел.

В 2013 году при Кайрате Кожамжарове (ныне депутат Сената Парламента РК) реформы продолжились. Дорожная и патрульная полиция были объединены в административную полицию. Внутренние войска МВД преобразованы в Национальную гвардию МВД.

В 2014 году образовано Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. В структуре Министерства финансов создан Комитет государственных доходов, куда вошли правоохранительный, налоговый, таможенный блоки. В правоохранительный блок входила Служба экономических расследований, которая включала предупреждение, выявление и расследование уголовных преступлений и правонарушений в сфере экономики (незаконная предпринимательская деятельность, лжепредпринимательство и фальшивомонетничество, правонарушения в финансовой, в финансово-кредитной, бюджетной, налоговой и таможенной сферах, а также противодействие незаконному игорному бизнесу, обороту наркотиков и других запрещенных предметов).

Во время работы Нурлана Ермекбаева (ныне министр обороны) приняты новые Уголовный Кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, в которые включили механизмы из англосаксонского права.

Согласно данным из открытых источников по инициативе Ермекбаева в 2016 году при Совбезе была создана рабочая группа по реформированию деятельности органов прокуратуры, которую по поручению президента он и возглавил. Главным результатом работы стала разработка нового закона "О прокуратуре" и более чёткое и ограниченное определение полномочий прокуроров.

Также он был одним из разработчиков Концепции развития Вооруженных Сил, которая действует по сей день.

В этот период Совбезом было предложено выделить оборонно-промышленный комплекс с аэрокосмической отраслью в отдельную сферу, в результате чего появилось Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

А после трагических событий 2016 года в Актобе и Алматы Ермекбаеву было поручено выстроить работу по предупреждению религиозного экстремизма и терроризма нового Министерства по делам религий и гражданского общества.

Фундамент по реформированию органов внутренних дел был заложен в этот период. Дальше эту работу продолжили Байжанов и Касымов.

Габит Байжанов (ныне заместитель Председателя КНБ РК – директор Службы внешней разведки) был назначен секретарем Совета безопасности с должности директора Службы внешней разведки РК "Сырбар". При нём были внесены поправки в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, а также в законодательные акты, направленные на гуманизацию уголовного законодательства.

Последним перед новым секретарем был Калмуханбет Касымов, который до прихода в Совбез восемь лет возглавлял Министерство внутренних дел. Порученную Назарбаевым реформу МВД Касымов продолжил и в должности секретаря Совбеза.

Кроме этого, при нем Департаменты государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК во всех регионах преобразованы в Департаменты экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Также реорганизована Служба внешней разведки "Сырбар" путем присоединения к КНБ РК.

Нынешняя должность Касымова – руководитель Службы государственной охраны.

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