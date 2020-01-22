Две казахстанки осуждены в Бразилии за распространение наркотиков

А вот граждан Бразилии, осужденных в Казахстане, нет.

Заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса сообщил, что в бразильской тюрьме отбывают наказание две казахстанки за распространение наркотиков, передает корреспондент zakon.kz.

- В Бразилии есть осужденные казахстанцы. Они сидят в тюрьме, занимались распространением наркотиков. Теперь ратифицируем договор по выдаче. Он позволит осужденных там наших граждан передать для отбытия наказания на родину, - сообщил он.

По его словам, если они пожелают, то в рамках этого договора Казахстан может подать прошение и будет возможность перевести их сюда.

- Буквально 16 декабря одна наша гражданка освободилась. Сейчас в Бразилии находится в местах лишения свободы одна гражданка Казахстана, а бразильцев в наших тюрьмах нет, - заключил Ахметжанов.

Оксана Скибан, Нур-Судтан.

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