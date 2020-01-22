Почему водители-нарушители с иностранными номерами избежали наказания

В течение прошлого года по вине иностранных машин совершено 382 ДТП.

В Нур-Султане 2,5 тысячи водителей-нарушителей с иностранными номерами избежали наказания, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, водитель автомашины марки "Тойота Камри", зарегистрированный в Республике Армения, за прошлый год допустил 369 нарушений на сумму более 3 миллиона тенге. На сегодняшний день данная сумма с водителя не взыскана ввиду того, что не было данных по водителю и по транспортному средству, в связи с чем не было возможности своевременно уведомить нарушителя. В связи с истечением срока давности, на основании статьи 62 КоАП РК водитель не был привлечен к ответственности. Водитель, чувствуя свою безнаказанность, преднамеренно совершал нарушения, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Проанализировав ситуацию на дорогах столицы, полицейские отметили, что за 2019 год иностранными авто на территории города Нур-Султан, автоматическими средствами фиксации нарушений было зафиксировано более 14 тысяч нарушений на сумму более 92 миллиона тенге, из них взыскано около 12 миллионов тенге.

В столице эксплуатируются более 38 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в России, Армении, Кыргызстане и Узбекистане.

В течение прошлого года по вине иностранных машин совершено 382 ДТП, из них 87 автомашин скрылись с места совершения ДТП. В ходе розыска 63 автовладельца привлечены к ответственности. Также, за прошлый год при ДТП с участием иностранных машин погибло 3 человека, — рассказали в полиции.

В сентябре прошлого года горожан потрясли две трагедии произошедшие на улицах города. В воскресный день 8 сентября 19-летний водитель автомашины марки "Тойота" не справился с управлением и допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару. Молодая женщина и 2х-летний ребенок от полученных травм погибли на месте. Спустя три дня 24-летний водитель на автомашине "Ваз" допустил наезд на 7-летнего пешехода. В результате ДТП ребенок погиб. В отношении водителей возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Обе автомашины состояли на иностранном учете.

Как отметили полицейские, за прошлый год в столице было угнано 15 автомашин с иностранными номерами. При розыске автомашин трудность возникает при установлении номеров кузова и VIN-кодами, так как при пересечении границы указывается только госномер автомашины, при этом авто не регистрируется. В связи с этим возникают сложности в раскрытии преступлений, так как запрос в иностранное государство занимает длительное время. Зная об этом, правонарушители без опасений совершают различные преступления.

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