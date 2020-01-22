17-летняя девушка и ее друг забили отчима сковородой и чайником

Максут стал прыгать на грудной клетке мужчины, нанес ногой удар в кадык. Лапина взяла кухонный топор и стала рубить стопу потерпевшего.

Таким нестандартным образом падчерица выбивала из мужчины извинения в адрес своей матери за ссору, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Сегодня, 22 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор. 17-летняя Ирина Лапина и 19-летний Нурхан Максут обвиняются в убийстве отчима девушки - Искалиева.

12 августа 2019 года примерно в полночь на телефон Лапиной раздался звонок от ее матери, которая рассказала, что она поссорилась со своим сожителем. В тот момент подсудимая была в поселке Большой Чаган со своим другом Нурханом Максутом на школьном дворе. После услышанного по телефону подсудимые побежали на трассу и уже к часу ночи они были в доме матери Лапиной - в поселке Коминтерн в районе Зачаганска. Девушка сразу же заступилась за мать и, ругаясь с мужчиной, ударила его пару раз по лицу. Стоявший рядом Максут вынул из своего рюкзака ручную косу и ударил острой частью по плечу погибшему. После чего они все ушли к знакомой из этого же села.

Придя к этой знакомой, они все легли спать. Однако Максут и Лапина встали и вернулись к потерпевшему.

Когда они пришли, пьяный Искалиев спал. Подсудимая все-таки стала добиваться, чтобы он извинился перед матерью. Они снова поссорились. Лапина ударила его по лицу. Тем временем Максут вытащил косу и начал избивать его тупой стороной предмета. После этого они неоднократно наносили удары чайниками и сковородой. Максут стал прыгать на грудной клетке мужчины, нанес ногой удар в кадык. Лапина взяла кухонный топор и стала рубить стопу потерпевшего. В результате потерпевший от полученных травм скончался на месте, - рассказала судья.

К слову, судья сообщил, что на последнем заседании Лапина взяла всю вину на себя.

Суд признал виновным Нурхана Максута в совершении преступления по статье 99 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системе максимальной безопасности. Несовершеннолетнюю Ирину Лапину суд также признал виновной по статье 99 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для несовершеннолетних, - зачитала приговор судья Шара Зайнуллина.

Гражданский иск со стороны потерпевшего Искалиева суд обязал удовлетворить частично. В долевом порядке с Нурхана Максута и законного представителя Лапиной в пользу потерпевших будет взыскано по 1,5 миллиона тенге.

Стоит отметить, что Нурхан Максут и Лапина ранее судимы не были.

Родной брат убитого с приговором согласен. По его словам, убитому было 40 лет, он прожил с Лапиной 1,5 года. Также он отметил, что брат никогда не был агрессивным.

Приговор в законную силу не вступил.

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