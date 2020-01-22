Двухлетний "связанный мальчик" из Сарыагаша госпитализирован

Ребенку поставлен диагноз: "Мальабсорция", из-за которого нарушена функция работы печени, желудка.

Двухлетнего "связанного мальчика" из Сарыагаша госпитализировали в больницу. Об этом сообщил правозащитник Курмангазы Муссир в социальной сети, сообщает zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Только что был у "2-х летнего связанного мальчика" с Сарыагашского района. Мальчик находится в Келесской районной больнице с диагнозом: "Мальабсорция". Отец мальчика сообщил, что мальчик всю ночь рыгал, температура поднималась до 39,5°., – написал правозащитник.

Он дополнил, что со слов Заведущей детского отделения Келесской районной больницы, в Областной детской больнице в городе Шымкент после прохождения полного медицинского обследования, мальчику поставлен диагноз: "Мальабсорция", из-за которой нарушена функция работы печени, желудка, желудок и печень увеличены. Врачи делают все возможное и лечат мальчика.

Еду в Сарыагашскую районную прокуратуру, для обжалования жалобы адвоката матери ребенка, которая вместе с остальными "Лицами" пытаются отстранить меня от Уголовного дела возбужденного в отношений Матери ребенка по ст. 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию" несовершеннолетнего. Посмотрим, получится ли у них это реализовать. Бороться буду до конца", — написал Курмангазы Муссир.

Справка:

Мальабсорбция-нарушение всасывания в кишечнике) – это синдром, характеризующийся набором клинический проявлений (диарея, стеаторея, полигиповитаминоз, похудание), развивающихся вследствие нарушения пищеварительной и транспортной функций тонкого кишечника, что в свою очередь ведет к патологическим изменениям обмена веществ. Врожденный синдром мальабсорбции диагностируется в 10% случаев; его проявления манифестируют вскоре после рождения или в первые 10 лет жизни ребенка. Частота приобретенной мальабсорбции коррелирует с распространенностью причинно значимых заболеваний (гастрогенных, гепатобилиарных, панкреатогенных, энтерогенных и др.).

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, который шокировал Казнет. На кадрах маленький ребенок, которого связали по рукам и ногам, завязали рот. Малыш при этом смирно сидит в центре комнаты перед включенным телевизоров. Повсюду разбросаны вещи. Видео снимает мужчина, в соседних помещениях при этом кричат женщины. Позже Мать связанного ребенка в Туркестанской области рассказала подробности происшествия.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!