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Нацбанк не прогнозирует возникновения трудностей с обменом валют

Всего в стране действует 2637 обменных пунктов.

Фото : newtimes.kz22 января 2020, 15:14

Казахстанцы не будут испытывать трудности с обменом валют. Новые правила для небанковских обменных пунктов не ограничивают граждан в проведении обменных операций. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, передает zakon.kz.

- Норма о предоставлении юридического адреса в случае обмена суммы до 500 тысяч тенге в эквиваленте не вошла в правила организации обменных операций (постановление правления НБ «О внесении изменений в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК»), - отметили в финрегуляторе.

Также там отметили, что более 60% всех обменных пунктов в Казахстане приходятся на банки второго уровня, около 10% располагаются в отделениях «Казпочты», остальные сосредоточены в торговых центрах, на улицах и других местах. Всего в стране действуют 2637 обменных пунктов.


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