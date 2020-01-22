Следственный комитет Санкт-Петербурга сделал заявление по гибели подполковника МВД РК

Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает.

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу дало разъяснения по делу о гибели 62-летнего подполковника противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслава Джексенова, передает zakon.kz со ссылкой на ведомство.

22 января 2020 года в некоторых средствах массовой информации появились сведения о том, что в Центральном районе Санкт-Петербурга старшеклассники якобы совершили убийство пенсионера МВД, жестоко избив его, после чего с места происшествия скрылись, однако были задержаны. В связи с изложенным, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщает, что проводится доследственная проверка по факту наступления смерти 21 января 2020 года в одной из больниц города пенсионера, 1957 года рождения, доставленного в тот же день бригадой скорой помощи от одного из домов по Дегтярной улице с травмой головы, - сказано в сообщении.

По предварительным данным, травму мужчина получил в результате несчастного случая: падения, при входе в свою квартиру.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются свидетели и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти мужчины, выполняются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Информацией о совершении школьниками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании не соответствуют действительности. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на ветерана МВД РК напали в арке дома.

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