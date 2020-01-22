Назначен заместитель руководителя аппарата Верховного Суда РК

До настоящего назначения он был руководителем Администратора судов города Шымкента.

Нурсултан Байтилесов назначен заместителем руководителя аппарата Верховного Суда РК, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем руководителя аппарата Верховного суда распоряжением председателя ВС назначен Нурсултан Толенович Байтилесов.

Нурсултан Байтилесов вошел в Президентский молодежный кадровый резерв.

Байтилесов Нурсултан Толенович родился в 1991 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова по специальности "правоведение", Региональный социально-инновационный университет по специальности "экономика и бизнес". Магистр юридических наук.

С 2009 года работал ведущим специалистом, главным специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны, судебным приставом, главным специалистом, заместителем руководителя Канцелярии Атырауского, Павлодарского областных судов, главным консультантом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде.

С 2016 по 2018 годы – руководитель Администратора судов Военного суда, заместитель заведующего Отделом международных связей и протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК.

До настоящего назначения был руководителем Администратора судов города Шымкента.

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