Солдата-трансгендера отстранили от службы в Южной Корее
Штаб-сержант сделал операцию во время отпуска в Таиланде.
Фото : news.ru22 января 2020, 16:19
В армии Южной Кореи выгонят с военной службы солдата-трансгендера, который сделал соответствующую хирургическую операцию. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
В 2019 году штаб-сержант, служивший в провинции Кенгидо, сделал операцию по смене пола во время отпуска в Таиланде. Военный рассчитывал в последующем служить в женском армейском подразделении.
После этого в военном ведомстве заявили, что продолжение службы для трансгендерной женщины невозможно. Впоследствии в южнокорейском обществе разразилась дискуссия о правах ЛГБТ-представителей в армии.
В прошлом году в американском Пентагоне подписали директиву президента Дональда Трампа, призванную сделать службу в армии для большинства трансгендерных людей сложнее. Теперь они обязаны служить в мужских или женских частях в соответствии с биологическим полом. При этом ведомство имеет право отказать таким кандидатам.
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