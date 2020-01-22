Мастер спорта, чемпион РК - что известно о погибшем в России подполковнике МВД РК

30 декабря 2004 года он был уволен в запас по достижению предельного возраста с должности начальника отдела кадров Управления государственной противопожарной службы Западно-Казахстанской области в звании подполковника внутренней службы.

Сегодня, 22 января, стало известно о смерти в Санкт-Петербурге подполковника противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслава Джексенова. Информацию о службе ветерана в органах Казахстана предоставили в КЧС МВД РК, передает zakon.kz.

Джексенов Вячеслав Кожахметович был мастером спорта по пожарно-прикладному спорту, неоднократным чемпион Республики Казахстан по пожарно-прикладному спорту.

Он родился 7 декабря 1957 года в п. Калмыково Акжаикского района Западно-Казахстанской области. В 1974 году окончил среднюю общеобразовательную школу п. Калмыково. В этом же году поступил в Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина на спортивный факультет по специальности - учитель физического воспитания, который окончил в 1978 году.

В ноябре 1978 года был призван в ряды Вооруженных сил. Службу проходил в войсковой части № 25717 в должности командира отделения. Был демобилизован в мае 1980 года в звании сержанта. После службы пошел работать - инженером отряда профессиональной пожарной охраны отдела пожарной охраны УВД Уральского облисполкома. Там он проработал до сентября 1980 года.

По направлению коллектива отряда в октябре 1980 года был принят на службу в военизированную пожарную часть № 26 УВД Уральского облисполкома, на должность старшего инструктора профилактики с присвоением звания лейтенант внутренней службы.

В дальнейшем проходил службу в различных подразделениях на должностях среднего и старшего начальствующего состава.

30 декабря 2004 года он был уволен в запас по достижению предельного возраста с должности начальника отдела кадров Управления государственной противопожарной службы Западно-Казахстанской области в звании подполковника внутренней службы.

В 2014 году Джексенов переехал в Санкт-Петербург, где открыл свой малый бизнес.

Джексенов за весь период службы внес большой вклад в развитие и укрепление пожарно-спасательного спорта Западно-Казахстанской области. Принимал участие во всех спортивных соревнованиях в качестве спортсмена, тренера, организатора, наставника. Неоднократно занимал призовые места в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту на соревнованиях областного, республиканского и всесоюзного уровня. В 1987 году на совещании в МВД СССР в Москве министр объявил благодарность начальнику отдела пожарной охраны УВД Уральской области Джексенову за создание базы, развитие спорта и спортивные достижения.

При его непосредственном участии, начиная с 1985 года, Западно-Казахстанская область по спортивным достижениям находилась в числе передовых. На территории пожарной части № 4 была создана спортивная база, оборудованная всем необходимым для тренировки спортсменов по пожарно-прикладному спорту.

Известно, что погибший был женат, воспитывал дочь.

Ранее сообщалось, что на ветерана МВД РК напали в арке дома в Санкт-Петербурге, и ударили по голове, в результате чего он умер. Однако в СК Санкт-Петербурга сообщили, что, по предварительной версии, Джексенов упал с лестницы.

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