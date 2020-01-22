Сколько иностранцев посетили Алматы в 2019 году

Их число составило более 240 тысяч человек.

В Департаменте полиции Алматы рассказали, сколько иностранцев побывало в самом населенном мегаполисе Казахстана в 2019 году, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Управления миграционной службы Алматы, в 2019 году в город прибыло 249 тысяч 112 иностранных граждан. Из них за пределы страны в административном порядке выдворено 2 тысячи 048 иностранцев.

- Как свидетельствует практика, увы, не все иностранцы соблюдают миграционное законодательство нашего государства. В истекшем году за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 32 тысячи 056 нарушителей, в том числе 7 тысяч 828 иностранных граждан. Кроме того, меры административного воздействия применены в отношении 325 работодателей, нарушивших правила привлечения к труду иностранной рабочей силы. Сумма наложенных штрафов составила 155 миллионов 062 тысячи 071 тенге, - информировал начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

По данным спикера, в минувшем году Центром миграционных услуг для обслуживания трудовых мигрантов, что расположен в Алатауском районе города, зарегистрировано 231 876 иностранцев, трудовым эмигрантам всего выдано и продлено 57 253 разрешений на трудоустройство у физических лиц. В Центре организована работа всех заинтересованных государственных и других органов, задействованных при процедуре выдачи трудовых разрешений.

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