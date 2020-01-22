Появилось видео задержания руководителя инспекции лесного хозяйства ВКО

Досудебное расследование продолжается.

Руководитель и ряд сотрудников Бухтарминского отдела Восточно-Казахстанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира подозреваются во взяточничестве, сообщает zakon.kz.

Начато следствие в отношении руководителя данного отдела и ряда его подчиненных, подозреваемых в получении на системной основе взяток в размере от 50 тыс. до 200 тыс.тенге от браконьеров, за общее покровительство и не принятие мер по пресечению незаконного вылова рыбных ресурсов запрещенными методами (синтетическими мононитями), а также на резервных (запрещенных) участках Бухтарминского водохранилища во время нереста, - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение о степени вины подозреваемых будет вынесено судом.

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