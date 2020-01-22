Замакима Кызылординской области рекомендовали привлечь к ответственности

В суд направлено 56 уголовных дел.

К неутешительным выводам пришли в Республиканском общественном совете по противодействию коррупции партии Nur Otan в ходе заседания по рассмотрению эффективности реализации Государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек", передает zakon.kz.

Как отметил министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, программа "Еңбек" реализуется с 2017 года, за это время её участниками стали порядка 1,3 млн граждан, 40% из которых - молодежь.

За три года на развитие предпринимательства было направлено 186 млрд тенге, выдано 39 тысяч кредитов, 63% заемщиков – люди, впервые открывшие свое дело. За весь период реализации программы создано 414 тысяч субсидируемых рабочих мест, – заявил министр.

Вместе с тем, несмотря на явные положительные результаты, в ходе реализации программы "Еңбек" допущены многочисленные нарушения, в том числе и коррупционного характера. По информации члена Совета, депутата Мажилиса Парламента РК Бахытгуль Хаменовой, за 3 года зарегистрировано 88 коррупционных преступлений, а в суд направлено 56 уголовных дел. Кроме того, 180 кредитов, выданных в рамках программы на сумму около 1,5 млрд тенге, были использованы участниками программы на личные цели.

Порядка 6 млрд тенге потрачены на обучение невостребованных на рынке специалистов, из 80 тыс. обученных по специальности трудоустроено только 23 тыс. человек. Выявлено 750 фактов предоставления кредитов на сумму 1,3 млрд тенге незарегистрированным предпринимателям и лицам с наличием долга по налоговым отчислениям, – сказала Бахытгуль Хаменова.

Члены Совета пришли к общему мнению, что зачастую целевые индикаторы и задачи в рамках госпрограммы достигаются посредством приписок результатов текущей ситуации на рынке труда. Как показывает анализ, основными причинами коррупции при реализации данной госпрограммы, являются несовершенство организационной деятельности уполномоченных органов и должностных лиц, наличие дискреционных и коррупционных норм в правовых актах, а также отсутствие должного ведомственного контроля со стороны руководства Министерства труда и социальной защиты.

Так, РОСПК выработан ряд предложений по устранению нарушений и улучшению работы министерства при реализации программы "Еңбек". В частности, предложено увеличить срок молодежной практики с шести месяцев до одного года. Отдельное внимание нуротановцы уделили семьям-получателям адресной социальной помощи, и призвали пересмотреть для них существующие правила выделения грантов.

Размер государственных грантов для реализации новых бизнес-идей увеличился до 200 МРП и семьи с низким уровнем доходов включены в категорию получателей. Однако, поскольку сумма полученного гранта учитывается в общем доходе семьи, получатели АСП отказываются от грантов. В этой связи, необходимо не учитывать сумму гранта в общем доходе семьи до расширения бизнеса, что позволит им сохранить АСП, – отметил председатель Совета Омархан Оксикбаев.

По итогам заседания Советом рекомендовано привлечь к партийной и дисциплинарной ответственности ряд должностных лиц, в том числе заместителя акима Кызылординской области Бахыта Жаханова, руководителя управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асию Темирбаеву, руководителя управления координации занятости и социальных программ города Шымкент Галымжана Балтаева и директора департамента занятости населения МТСЗН РК Ерболата Абулхатина.

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