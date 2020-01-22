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Сможет ли Bek Air летать в другой стране

Это будет совсем другая компания с другой лицензией.

Фото : Экспресс К22 января 2020, 18:58

Bek Air сможет работать в другой стране, если получит лицензию от властей, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Мы присваиваем авиакомпании двузначный код только при наличии действующего сертификата эксплуатанта. Без него IATA не имеет права его выдавать. Если компания хочет перейти из одной страны в другую, для получения кода ей нужно будет получить сертификат эксплуатанта от властей этого государства. Выдача документа находится полностью в их компетенции, это от нас уже не зависит, - пояснил региональный директор безопасности к полетам IATA Джанкарло Буоно.

В любом случае, это будет совсем другая компания с другой лицензией, добавил директор по региональным отношениям IATA Раймонде Грунтинс.

18 января IATA отозвала код обозначения у Bek Air.

Крушение самолета компании Bek Air, летевшего рейсом Алматы - Нур-Султан, произошло утром 27 декабря 2019 года.

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